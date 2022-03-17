Чернігівщина зазнає значних руйнувань і втрат серед цивільного населення

Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу російських військових. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

Українським захисникам вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, деякі захопили. На оприлюднених фото видно реактивні системи «Ураган», бронеавтомобілі «Тигр», танки.

«Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну – підбили», – повідомили у ОК «Північ».

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив Суспільному, що за попередніми підрахунками, росіяни вбили вже понад 200 чернігівців.

Нагадаємо, впродовж останньої доби, 16 березня, у морги міста Чернігів привезли 53 тіла мирних жителів. Сьогодні росіяни продовжують обстріли міста. Вони здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед них громадянин США, повідомили у поліції Чернігівщини.