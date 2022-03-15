44-річний Ілля Кива раніше написав заяву на складання мандата депутата

Верховна Рада проголосувала за позбавлення депутатського мандата звинуваченого у державній зраді народного нардепа Іллі Киви. Про це повідомили УП та «Бабель» з посиланням на керівництво в парламенті.

Відомо, що Ілля Кива сам написав заяву про відмову від мандата. За позбавлення його мандата проголосували 335 народних депутатів.

Крім цього, зі складу фракції ОПЗЖ вирішили вийти четверо нардепів: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман і Вадим Столар.

Нагадаємо, Ілля Кива перебуває у міжнародному розшуку за державну зраду і порушення територіальної цілісності України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном, в Іспанії.

Відомо, що слідчі ДБР провели обшуки у трьох народних депутатів від фракції ОПЗЖ – Вадима Рабіновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. Ці нардепи за сприяння працівників правоохоронних органів готувалися до втечі за кордон. Під час обшуків у нардепів вилучили зброю та великі суми готівки.