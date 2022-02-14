Станом на 12:00 понеділка, 14 лютого, за межами України перебували 23 народних депутати. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що голів парламентських фракцій зобовязали забезпечити явку парламентарів на випадок екстренного засідання Верховної Ради. Керівництво фракції «Слуга народу», зокрема, попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.

13 лютого українські ЗМІ повідомили, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський закликав усіх бізнесменів та олігархів, які виїхали з України на тлі російської загрози, повернутися впродовж 24 годин. Він наголосив, що це є важливим моментом, «моментом єдності нашої країни».

Голова держави наголосив, що він та його родина знаходяться «в Україні та з Україною». Він зазначив, що, «судячи з чартерних рейсів, у нас дуже багата країна», і наголосив, що головніше, щоб ці рейси відлітали порожніми, а не вивозили щось».