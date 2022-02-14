Журналісти опублікували список нардепів, які перебувають за межами України
Станом на 12:00 понеділка, 14 лютого, за межами України перебували 23 народних депутати. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
- Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
- Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
- Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
- Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
- Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
- Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
- Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
- Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
- Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
- Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
- Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
- Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
- Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
- Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
- Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
- Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
- Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
- Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET інформував, що голів парламентських фракцій зобовязали забезпечити явку парламентарів на випадок екстренного засідання Верховної Ради. Керівництво фракції «Слуга народу», зокрема, попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.
13 лютого українські ЗМІ повідомили, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський закликав усіх бізнесменів та олігархів, які виїхали з України на тлі російської загрози, повернутися впродовж 24 годин. Він наголосив, що це є важливим моментом, «моментом єдності нашої країни».
Голова держави наголосив, що він та його родина знаходяться «в Україні та з Україною». Він зазначив, що, «судячи з чартерних рейсів, у нас дуже багата країна», і наголосив, що головніше, щоб ці рейси відлітали порожніми, а не вивозили щось».