Президент України Володимир Зеленський закликав усіх бізнесменів та олігархів, які виїхали з України на тлі російської загрози, повернутися впродовж 24 годин. Про це він сказав у понеділок, 14 лютого.

«Я б зосередився на нашому менеджменті, нашій країні, на людях, які сьогодні, деякі, перебувають за кордоном, депутати деяких партій, я не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, що це за люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Я думаю, що ми повинні дати їм сигнал – справедливий, насамперед від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони вже когось зі своїх рідних привезли, щоб вони таки вже повернулися в країну», – сказав Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що це є важливим моментом, «моментом єдності нашої країни».

Раніше в соціальних мережах стали ширитися чутки, нібито президент України відправив дружину і дітей до Італії. Зеленський цю інформацію спростував.

«Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною, і це без пафосу. Я президент, моя дружина – не просто дружина, вона перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні себе вести сім’ї. Це необов’язково для всіх інших, але це принципова річ, дуже важлива для держави, для суспільства – підтримувати Україну, бо ти є українець. Громадянин – не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні», – сказав президент, якого процитувало «Радіо Свобода».

Нагадаємо, увечері в неділю, 13 лютого, «Українська правда» повідомила, що українські бізнесмени й олігархи чартерними рейсами залишили Україну. У цій публікації йшлося, що Україну покинули Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Столар, Вадим Новинський та інші. Також за кордоном перебувають близько 20 народних депутатів.