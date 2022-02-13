Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, повідомляє «Українська правда». Лише 13 лютого із Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. Пізніше Колесніков у коментарі УП заявив, що залишився в Україні, а його літак вилетів нібито на технічне обслуговування. Водночас журналісти зазначають, що, хоч один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам він залишив країну 30 січня рейсом до швейцарського Цюриха.

Ще один приватний борт на 50 людей замовив депутат від проросійської партії ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович. За даними УП, цей літак має вивезти його бізнес-партнерів та родичів його однопартійців з Києва у Відень. Відомо, що 13 лютого з України вилетів також Віктор Пінчук.

Водночас ще один проросійський нардеп і мільйонер Вадим Новинський залишив Україну рейсом до Мюнхена ще 10 лютого. Того ж дня в Лондон вилетів бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого раніше на смерть збив людину під Харковом.

Крім того, 12 лютого з України вилетіли бізнесмени Вадим Столар та Василь Хмельницький, а 13 лютого – Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко. Прес-служба Ставніцера розповіла УП, що той полетів у відрядження на повернеться в Україну найближчими днями. Водночас у Хмельницького заявили, що бізнесмен вилетів на навчання із командою та має повернутися 20 лютого, його діти залишаються в Україні.

Яка ситуація на кордоні України

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. Крім того, росіяни стягнули військову техніку та обладнання до Білорусі, зокрема ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», штурмовики Су-25, гелікоптери, військові намети тощо. На тлі загрози російського вторгнення США, Велика Британія, Канада, Литва і Естонія направили до України вантажі із військовою допомогою.

США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На цьому тлі МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а США, Німеччина, Канада та Австралія заявили про перенесення своїх дипломатичних представництв у Львів.