В ніч на 10 лютого на дорозі Чугуїв – Мартове, що на Харківщині, автомобіль збив на смерть пішохода. Водій втік з місця ДТП, але загубив автомобільний номерний знак. Через кілька годин ЗМІ повідомили, що ДТП скоїв автомобіль з кортежу одного з найбагатших бізнесменів України Олександра Ярославського.

Далі історія розвивалась стрімко: Ярославський свою вину заперечив і вилетів за кордон, а «зізнаватись» в злочині прийшов один з його водіїв. Наразі ситуація суттєво нагадує скандальне ДТП за участю Петра Димінського, внаслідок якого у 2017 році загинула 31-річна Наталія Тріла.

ZAXID.NET зібрав усе, що на даний момент відомо про резонасну ДТП за участю автомобілів з кортежу Ярославського і спробував провести паралелі зі справою Петра Димінського.

Що сталося за версією ЗМІ

Про причетність до ДТП автомобіля з кортежу Ярославського першими повідомили журналісти «Української правди», посилаючись на свої джерела. Поряд із тілом знайшли автомобільний номер з цифрами 0018, який належать «передньому» авто з кортежу бізнесмена Ярославського. Також одразу журналісти УП повідомили про свідків, які бачили на дорозі кортеж і «чоловіка, який прийшов до райвідділу дати свідчення». Він заявив, що не бачив сам момент ДТП, а думав, що зіткнувся із твариною на дорозі.

Місцеве видання Kharkiv Today також написало, що Ярославський часто пересувається на автомобілі Mercedes Benz G63 AMG з номерами 0018, причому у його кортежі є одразу дві такі машини зі схожими знаками – АХ0018ХО та АХ0018МС. Проїзд обох автомобілів тієї ночі двічі потрапив на відеокамери на трасі «Київ–Харків–Довжанський» – до та після зіктнення.

Камери відеоспостереження зафіксували рух кортежу Ярославського у ніч, коли сталась ДТП

Згодом журналісти УП з'ясували, що загиблого чоловіка переїхали двічі – обидва авто з кортежу, а Ярославський таки був присутнім на місці ДТП, хоча й невідомо достеменно, чи саме він перебував за кермом. Крім того, водій, який зранку здався поліції, на момент ДТП був зовсім в іншому місці. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач також з'ясував, що за кілька годин до ДТП Ярославського бачили у нетверезому стані.

Однозначних свідчень про те, що саме Ярославський був за кермом досі нема. Проте, за словами Ткача, в Україні є лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами, і Ярославський – один з них.

Особисто кермувати своїм авто полюбляв і Петро Димінський. Хоча довести те, що саме він був за кермом в момент ДТП вдалося не одразу. Його бачили на місці аварії, за словами очевидців, він виглядав схвильованим і розгубленим, ховався у позашляховику охорони. Юристи Димінського заперечували причетність бізнесмена до аварії і наполягали на тому, що за кермом був не він. Для того, щоб заперечити версію захисту про «охоронця за кермом», довелося проводити експертизу ДНК.

Петро Димінський на місці ДТП у 2017 році

Що каже Ярославський та його оточення

Компанія DCH, що належить Ярославському, заявила, що в авто був водій однієї з допоміжних служб цієї компанії. Там кажуть, що водій «здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав».

Сам Олександр Ярославський, в коментарі місцевому виданню «Об’єктив», заявив, що в момент ДТП був вдома і дізнався про нього вже зі ЗМІ. На питання про те, чи дійсно знайдений на місці ДТП номерний знак належить йому, бізнесмен заявив, що «не знає, бо не слідкує за всіма номерами» і що він «не Нострадамус, щоб все знати». На питання про те, де був його кортеж вночі, він порадив журналістам «запитати в кортежу».

Вже за кілька годин після розмови з журналістами Ярославський вилетів з Харкова до Лондона.

Маршрут руху чартерного рейсу з Ярославським на борту (скріншот з FlightRadar)

Його чартер прилетів з Польщі у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50 10 лютого. На борту перебували сам Ярославський і його тесть Сергій Свентицький. Представники DCH переконують, що Ярославський «відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіку полетів на зустріч з сім'єю». Насправді Олександр Ярославський раніше часто заявляв, шо більшу частину часу живе з сім'єю у Лондоні, а його діти ходять в англійську школу.

Що робили правоохоронці

Поліція спершу лише підтвердила факт ДТП, але інформацію про причетність до неї Ярославського не коментувала. Пізніше МВС заявило, що бізнесмена все ж допитають. Наступного дня поліція встановила особу загиблого – ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району, його ім'я не розголошують. Слідчі провели обшуки у готелі Kharkiv Palace та у будинку Ярославського, за результатами яких вилучили два автомобілі.

Правоохоронці провели обшуки в будинку Олександра Ярославського

Вже через кілька годин МВС звільнило голову харківської поліції Станіслава Перліна, а ДБР відкрило справу через спробу фальсифікації справи про ДТП. З'ясувалось, що поліцейські подали на водія до прокуратури підозру за скоєння ДТП, хоча і знали, що він на момент перебував в іншому місці.

«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади … Можу запевнити – всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності», – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла «повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб» і сказала, що справа перебуває на її особистому контролі. Вона визнала, що «поспішний від'їзд Ярославського виглядає досить дивно».

До слова, у 2017 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко «абсолютно чітко» заявляв, що охоронець Димінського – Андрій Борщ, який майже одразу провину на себе, не перебував за кермом авто під час ДТП і спеціально приїхав зі Львова.

Слідство швидко підтвердило, що Борщ не керував машиною в момент ДТП і проти нього відкрили кримінальну справу за неправдиві свідчення. 12 грудня 2017 року слідчі підтвердили участь Петра Димінського у смертельній ДТП, а 16 грудня поліція подала документи в Інтерпол для його розшуку. Охоронцеві були пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину, але ніяких наслідків для нього це не мало.

За останні п'ять років бізнесмена бачили в низці європейських держав і навіть на матчі «Карпат» у Польші. Але до України Петро Димінський досі не повернувся. Олександр Ярославський наразі не коментував виклик на допит в поліцію і терміни свого повернення до України.