За даними журналістів, чоловік, який здався поліції через ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського, не був на місці аварії

Жертву ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського переїхали двічі – перша і друга машина кортежу, повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах ввечері 10 лютого. Водночас журналісти зазначають, що бізнесмен таки був на місці події, однак чи перебував він за кермом – невідомо.

Співрозмовник УП стверджує, що на загиблого у аварії наїхали двічі. Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі «Київ–Харків–Довжанський» зафіксували проїзд двох авто Mercedes Benz 63 AMG із подібними номерами «АХ0018ХО» та «АХ0018МС» – до та після зіктнення.

За даними джерел журналістів, Ярославський таки був присутнім на місці ДТП, однак невідомо, чи перебував він за кермом – це мають показати експертизи. Крім того, чоловік, який зранку здався поліції, на момент скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Водночас журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач також розповів, що його співрозмовник спілкувався з Ярославським телефоном увечері 9 лютого за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.

Компанія DCH, яка належить бізнесмену, заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був нібито водій, який працює в одній із допоміжних служб підприємства. Той вже приїхав до поліції на допиті та співпрацює зі слідством. Стосовно самого Ярославського компанія заявила, що він 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше він казав, що у момент аварії спав удома.