Свідки бачили, як кортеж Ярославського, який проживає в Мартовому, їхав з Харкова

Вночі 10 лютого на тдорозі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. За інформацією «Української правди», ДТП скоїв автомобіль з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Зазначається, що після опівночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. На місці події знайшли тіло загиблого і автомобільні номери 0018.

За словами співрозмовника УП, такі номери належать машині кортежу Ярославського. Пізніше до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що він прийде до райвідділу дати свідчення. Згодом стало відомо, що водія вже допитують правоохоронці.

Також видання повідомляє про свідків, які бачили, як увечері кортеж Ярославського, який проживає в Мартове, їхав з Харкова. У поліції Харківської області поки не підтвердили інформацію про причетність кортежу Ярославського до смертельної ДТП. Особа загиблого наразі встановлюється.

Олександр Ярославський – український бізнесмен, колишній співвласник «Укрсиббанку» і президент харківського ФК «Металіст» з 2005 до 2012 роки. Президент групи DCH (Development Construction Holding). З 2002 по 2006 – народний депутат IV скликання від «Партії зелених».

У 2019 році почесний президент «Мотор Січі», екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій компанії китайським компаніям Skyrizon й Xinwei Technology. Вони мали отримати понад 50%, тобто контрольний пакет. Після придбання акцій китайцями СБУ через суд домоглася арешту 56% акцій підприємства.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon (одна з двох фірм, що купили акції «Мотор Січі») разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж АМКУ повідомив, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора.