Нацполіція заявила, що планує викликати бізнесмена Олександра Ярославського на допит

Прес-служба Олександра Ярославського прокоментувала смертельне ДТП на Харківщині, до якої, за даними ЗМІ, може бути причетний його кортеж. Відповідну заяву компанія DCH опублікувала 10 лютого – наступного дня після аварії.

Компанія заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Згідно із заявою, він їхав уночі до Харкова для паркування авто, але наїхав «на перешкоду», яку не побачив в умовах обмеженої видимості.

Зранку наступного дня компанія виявила відсутність номерного знаку. Після цього співробітники DCH повідомили про інцидент поліції, і водій приїхав на допит. Наразі він співпрацює зі слідством та очікує на запобіжний захід. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі «Укрінформу» розповів, водій сам момент аварії не бачив, каже, що думав, що зіткнувся з твариною.

Стосовно самого Ярославського, компанія заявила, що той 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше Ярославський у коментарі місцевому виданню «Объектив» сказав, що у момент ДТП спав вдома. Водночас, чи причетний автомобіль з його кортежу до аварії він не підтвердив та не спростував.

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.