Справу щодо неправдивих свідчень учасників смертельної ДТП за участі Димінського передали в суд

Поліція завершила розслідування щодо завідомо неправдивих показів трьох учасників смертельної ДТП поблизу села Ямельня, у скоєнні якого підозрюють Петра Димінського. Про це 20 серпня повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує департамент комунікації Нацполіції України.

Князєв уточнив, що в червні 2018 року з кримінального провадження за фактом ДТП окремо виділили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України – за фактом завідомо неправдивого показання свідка під час провадження досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.

«Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази», – зазначив очільник Нацполіції. Основного винуватця ДТП, за версією поліції, оголосили у розшук.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року на трасі біля с. Ямельня внаслідок аварії загинула 31-річна Наталя Тріла. У скоєнні цієї ДТП підозрюють львівського бізнесмена Петра Димінського, який переховується закордоном. Він заочно арештований. Його оголосили в розшук, п'ять країн ЄС отримали від українських правоохоронців клопотання про допомогу у розшуку. Тим часом мама загиблої заявляє про погрози.