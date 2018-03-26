Апеляційний суд підтвердив заочний арешт Петра Димінського

За кілька днів після ДТП Петро Димінський вилетів у Женеву, звідки наразі не повертався

Апеляційний суд Києва залишив в силі заочний арешт бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського. Про це повідомляє LB.ua pпосиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, 26 березня 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського.

За результатами апеляційного розгляду рішення про арешт підозрюваного від 1 березня залишено без змін, скаргу відхилено.

Як інформував ZAXID.NET, 18 серпня автомобіль Петра Димінського потрапив у ДТП, в результаті якої загинула молода жінка.

Провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Сам Петро Димінський 22 серпня виїхав закордон і не повертався в Україну. На початку грудня матір загиблої у ДТП з кортежем Димінського отримала компенсацію і відмовилась від претензій.

Слідство призначило низку процесуальних дій, за підсумками яких було встановлено, що Борщ не керував машиною в момент аварії. Димінського оголошено у всеукраїнський розшук.

12 грудня 2017 року слідчі підтвердили участь Петра Димінського у смертельній ДТП, а 16 грудня поліція подала документи в Інтерпол для його розшуку. Охоронцеві були пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину.