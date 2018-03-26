Апеляційний суд підтвердив заочний арешт Петра Димінського

Апеляційний суд Києва залишив в силі заочний арешт бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського. Про це повідомляє LB.ua pпосиланням на прес-службу суду.
Як повідомляється, 26 березня 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського.
За результатами апеляційного розгляду рішення про арешт підозрюваного від 1 березня залишено без змін, скаргу відхилено.
Як інформував ZAXID.NET, 18 серпня автомобіль Петра Димінського потрапив у ДТП, в результаті якої загинула молода жінка.
Провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Сам Петро Димінський 22 серпня виїхав закордон і не повертався в Україну. На початку грудня матір загиблої у ДТП з кортежем Димінського отримала компенсацію і відмовилась від претензій.
Слідство призначило низку процесуальних дій, за підсумками яких було встановлено, що Борщ не керував машиною в момент аварії. Димінського оголошено у всеукраїнський розшук.
12 грудня 2017 року слідчі підтвердили участь Петра Димінського у смертельній ДТП, а 16 грудня поліція подала документи в Інтерпол для його розшуку. Охоронцеві були пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: