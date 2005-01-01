Петро Димінський вийшов зі складу власників телеканалу ZIK

Власниками телеканалу стали його дружина та двоє доньок

ЕкономікаСофія Лазуркевич, 22 березня17200

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Бізнесмен Петро Димінський вийшов зі складу власників телеканалу ZIK. Про це стало відомо 22 березня з повідомлення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, яка задовольнила заяви ТОВ ТРК «Міст ТБ» та ТОВ «ТРК «Нові комунікації» щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, складу пов’язаних осіб, редакційної ради та керівника

Як йдеться у повідомленні, зі складу власників вийшов Петро Димінський, тобто зараз власниками каналу є три особи: Олена Димінська (дружина Петра Димінського), Жанна та Анастасія Димінські (його доньки). Змінився також директор та склад редакційної ради. Зокрема замість Ігоря Туркевича директором став Віктор Козій.

Крім того, Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку за ліцензією ТОВ «ТРК «Нові комунікації» (мовлення у багатоканальній цифровій мережі МХ-5) через зафіксовані моніторингом ознаки порушення у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Зокрема 20 лютого 2018 року – у День Героїв Небесної Сотні та 1 березня 2018 року – у День вшанування 75-х роковин із часу Корюківської трагедії в ефірі «Z ZIK» зафіксовано відсутність поширення мінімум раз на дві години інформації про день пам’яті в ефірному часі до 07:00.

Нагадаємо, Петро Димінський офіційно визнав себе власником телеканалу ZIK у лютому 2017 року.

Додамо, що зараз бізнесмена підозрюють у вчиненні ДТП, інаслідок якої загинула 31-річна жінка. 12 грудня поліція офіційно повідомила про підозру Петру Димінському у скоєнні смертельної ДТП. Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України. На допити до слідчих він не з'являвся.

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