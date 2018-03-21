ZIK заявив про загрозу силового захоплення телеканалу

На телеканалі заявляють про підготовку рейдерського захоплення

Керівництво телеканалу ZIK попередило про можливе силове захоплення офісу телеканалу, розташованого в Жовтневому палаці в Києві. Про це йдеться у заяві, поширеній у середу, 21 березня.

«Силове захоплення Жовтневого палацу, де дислокується телеканал, може статися будь-якої миті. За інформацією з надійних джерел, за організацією захоплення стоїть Адміністрація Президента, однак здійснюватися атака на телеканал буде руками підконтрольних їй радикальних організацій. Здобуту нами інформацію підтверджує і той факт, що захоплення телеканалу ретельно планувалося заздалегідь. Так, за вказівкою Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 1-го березня 2018 року Національна гвардія України в односторонньому порядку без жодних пояснень розірвала угоду про охорону телеканалу», – йдеться в заяві.

Телеканал просить вважати цю заяву офіційним зверненням до Адміністрації президента, особисто президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної гвардії.

Звернення також адресоване до представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті, голови Представництва ЄС в Україні, посла Хюга Мінгареллі, правозахисних організацій Freedom House, Amnesty International в Україні, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів», Європейської федерації журналістів, Офісу Верховного комісара ООН з прав людини та Національної спілки журналістів України.

«Спробу встановлення контролю над телеканалом ZIK ми розглядаємо не тільки як загрозу нинішній незалежній редакційній політиці, а й як загрозу майбутньому нашого колективу», – йдеться в заяві.

Зазначимо, що у грудні 2017 року керівництво телеканалу ZIK звинуватило Адміністрацію президента у спробі рейдерського захоплення каналу. Оголошення підозри у вчиненні смертельної ДТП Петру Димінському, який є власником телеканалу ZIK, керівництво телеканалу пов’язує з його відмовою віддати канал в управління.