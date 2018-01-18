ZIK заперечив фінансування і вплив Медведчука на редакційну політику

Телеканал ZIK заявив, що структури Віктора Медведчука не причетні до фінансування каналу, а редакційна політика каналу не є афілійованою із цим політиком. Така заява з’явилася у відповідь на звільнення начальниці департаменту інформаційного мовлення ZIK Роксани Руно, яка заявила, що пішла через незгоду дати в ефір інтерв’ю з Медведчуком.

У прес-службі заявили про безпідставність звинувачень екс-працівників каналу Роксани Руно та Гайгисиза Гелдієва про причетність до фінансування каналу структур Віктора Медведчука. За повідомленням прес-служби, яке процитував «Детектор медіа», бенефіціаром ZIKу є траст, до якого входять дружина та доньки львівського бізнесмена Петра Димінського.

Шеф-редактор медіахолдингу ZIK Данило Нікуленко заперечив, що редакційна політика каналу афілійована з Віктором Медведчуком і подав свою версію того, що сталося.

«Отже, у день обміну полоненими гостьові редактори нашого каналу у рамках щоденних токінгів (так ми називаємо студійну програму обговорень останніх новин “Перші про головне. Коментарі”) запропонували наживо у телефонному режимі на кілька хвилин включити коментар одного з учасників процесу Віктора Медведчука (до речі, як це і відбулось на кількох українських каналах). Однак Роксана прийняла рішення заборонити це включення. У нашій цілком мирній і робочій розмові вона пояснила своє рішення особистою позицією. Я наголосив, що поділяю її як громадянин, однак ставлю під сумнів як медійник, адже гостьова служба має право запрошувати до слова усіх учасників процесу, а суспільство – мати повний спектр думок і обирати для себе прийнятну. На цьому нашу розмову було завершено, телефонний коментар в ефірі так і не з'явився, адже Роксана згідно з нашими домовленостями мала право ухвалювати остаточне рішення. Більше до цієї теми ми не повертались, і лише після розставання Роксани з каналом її було викривлено і подано саме в такому ключі, що є вкрай нечесно і просто по-людськи образливо», – розповів Нікуленко.

Нагадаємо, 16 січня ведуча програми «Zіткнення», керівниця інформаційного департаменту телеканалу ZIK Роксана Руно повідомила, що йде із займаної посади на каналі, а програма не вийде в ефір. Вона пояснила, що йде з телеканалу через розбіжності з керівництвом у поглядах на розвиток телеканалу. З її слів, керівництво каналу «наполегливо просило» її запросити в ефір або організувати включення телефоном Віктора Медведчука, з метою наголосити на його позитивному внеску в процес обміну заручниками. Вона розповіла про ще один інцидент – коли її просили прибрати з рухомого рядка інформацію про можливі американські санкції щодо Медведчука.

Крім того, колишній генеральний продюсер каналу ZIK Гайгисиз Гелдієв заявив, що саме Нікуленко «вимагав мовити про заслуги Медведчука».

Зазначимо, Медведчук має в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі такі ж повноваження, як і Ірина Геращенко. Їх обох делегував туди президент України Петро Порошенко.