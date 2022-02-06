Супутникові фото свідчать про те, що росіяни розгорнули військову техніку у трьох місяцх неподалік кордону України

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російської військової техніки у Білорусі. Вони розташовані за 50 кілометрів від України.

Фото російської техніки Maxar зібрала ще 4 лютого, пише Reuters. Вони свідчать про те, що російські підрозділи, озброєні ракетники комплексами та штурмовиками, розгорнулися у трьох місцях за 50 км від українського кордону – у Єльську, Речиці та Лунинці.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. : @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 5, 2022

Згідно із знімками, 15 штурмовиків Су-25 і зенітно-ракетні комплеки С-400 розташавані на аеродромі у Лунинці, а комплекси «Іскандер» розміщені неподалік Єльська.

Водночас Reuters заявив, що не зміг самостійно перевірити супутникові зображення. Зазначимо, що раніше Росія заявляла, що перекинула Су-25 та С-400 до Білорусі для нібито проведення спільних навчань «Союзна рішучість». Маневри триватимуть з 10 по 20 лютого і проходитимуть безпосередньо біля кордону України з Білоруссю.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України понад 100 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу.

США були згодні вести перемовини із Кремлем щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо, але відкинули усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головну – неприйняття України до Альянсу.