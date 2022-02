Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російської військової техніки у Білорусі. Вони розташовані за 50 кілометрів від України.

Фото російської техніки Maxar зібрала ще 4 лютого, пише Reuters. Вони свідчать про те, що російські підрозділи, озброєні ракетники комплексами та штурмовиками, розгорнулися у трьох місцях за 50 км від українського кордону – у Єльську, Речиці та Лунинці.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. : @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t