Це перший випадок дирофіляріозу на Львівщині цього року

Львівські хірурги дістали з ноги 62-річного львів’янина 11-сантиметрового паразита. Цьогоріч це перший випадок дирофіляріозу на Львівщині, торік було зафіксовано чотири випадки.

Перші скарги у чоловіка з’явилися у березні, коли в поперековій ділянці виникло червоне болюче пухлиноподібне утворення. А за 20 днів набряк «спустився» через стегно під коліно лівої гомілки. Львів’янин звернуся по медичну допомогу до одного із закладів охорони здоров’я області. Під час оперативного втручання з приводу видалення утворення підшкірної клітковини хірурги вилучили з-під коліна чоловіка 11-сантиметрового паразита, повідомили 14 квітня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Пацієнту поставили діагноз – дирофіляріоз. Для встановлення виду гельмінта матеріал відправили на дослідження до паразитологічної лабораторії Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як чоловік заразився, достеменно невідомо, найвірогідніше, захворювання спричинив укус інфікованоїо комахи. Дирофіляріоз найчастіше виникає через укус інфікованих комарів, які насмокталися крові зараженої тварини.

Нагадуємо, дирофіляріоз – це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз. Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак та котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, які насмокталися крові заражених тварин.

Інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років. До групи ризику потрапляють, насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, а також дачники, туристи, працівники лісового та риболовецького господарства.

Зазвичай в організмі людини паразитує одна особина, яка здатна мігрувати на відстань до 30 см/добу. Від людини до людини захворювання не передається. Найпростішою профілактикою дирофіляріозу є використання репелентів під час прогулянок.

На Львівщині щороку виявляють кілька випадків цього захворювання. У 2022 році було два випадки дирофіляріозу, у 2023 – три, у 2024 – чотири. Цього року це перший випадок дирофіляріозу на Львівщині.