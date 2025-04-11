За три місяці 2025 року у 40 мешканців Львівщини діагностували хворобу Лайма

За перші три місяці 2025 року у 40 мешканців Львівщини через укуси іксодових кліщів діагностували хворобу Лайма. Найбільше хворих серед мешканців Львівського району, тут зафіксовано 24 випадки. Останній випадок хвороби Лайма зафіксували 14 березня у 67-річної мешканки Золочева. Є випадки укусів кліщів і у квітні, але статистика за цей місяць буде на початку травня.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України кажуть, що захворюваність на хворобу Лайма на Львівщині щороку зростає. Якщо у 2023 році було зафіксовано 252 випадки, то у 2024 – вже 433. Цього року за три місяці є вже 40 випадків, торік їх було 16. Найбільше випадків хвороби Лайма у 2025 році зареєстровані на території Львівського району – 24 випадки, у Золочівському району – 7, Стрийському – 6, Шептицькому – 2 і Дрогобицькому – 1. На щастя, дітей серед хворих цього року нема, торік їх було 39.

Останній випадок хвороби Лайма зафіксували 14 березня. 67-річна мешканка Золочева поїхала в село оглянути присадибну ділянку і там її вкусив кліщ. На місці укусу жінка помітила червоні кільця і звернулася до лікаря.

Що таке хвороба Лайма?

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів. Збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби. Заразитися збудником хвороби Лайма можна виключно через укус інфікованого кліща. А це може статися під час відпочинку в лісі, парках, скверах або на дачних чи присадибних ділянках.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Симптоми хвороби Лайма

Хвороба Лайма має декілька стадій і її прояви можуть змінюватися залежно від часу після зараження:

• рання стадія (перші дні – 1 місяць після укусу): на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння у вигляді кільця (мігруюча еритема). Також можливі симптоми, схожі на застуду: підвищення температури, ломота в тілі, слабкість.

• середня стадія (1-3 місяці після укусу): якщо хворобу не лікувати, інфекція поширюється в організмі, вражаючи суглоби, нервову систему та серце. Можливі сильні головні болі, порушення зору, болі в м’язах і серцеві порушення.

• пізня стадія (від 3 місяців і більше після укусу): може розвинутися хронічний артрит, ураження нервової системи (енцефаліт, паралічі), що суттєво знижує якість життя.

Як захиститися від укусу кліщів?

Щеплення від хвороби Лайма не існує, тому важливо вживати заходів профілактики:

• одягатися так, щоб тіло було максимально закрите, особливо під час прогулянок у лісах і парках,

• використовувати репеленти від кліщів,

• після повернення додому ретельно перевіряти себе, дітей і домашніх улюбленців на наявність кліщів, прийміть душ, виперіть і випрасуйте одяг.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався? П’ять простих правил

1. Не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

2. Якщо виявили на тілі кліща, найкраще відразу під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала.

3. Коли медзакладу поблизу нема, спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте витягнути його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

4. Повідомте про цей випадок сімейного лікаря і впродовж трьох тижнів спостерігайте за станом здоров’я і місцем укусу. Якщо на місці укусу з’явилася еритема (червона пляма у вигляді кілець), значить, кліщ попався інфікований. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням, форма її округла або овальна, рідше – неправильна.

5. Панікувати і у цьому випадку не варто, але треба негайно йти до сімейного лікаря чи інфекціоніста. Хвороба Лайма добре піддається лікуванню антибіотиками. Головне: вчасно розпочати лікування.