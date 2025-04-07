Лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів

Наприкінці минулого тижня до Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані госпіталізували 73-річного мешканця Золочівського району, у якого діагностували лептоспіроз. Пацієнт перебуває у реанімації.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, пацієнта до інфекційної лікарні перевели із Буська. У нього були такі симптоми: жовтяниця, висока температура, різка загальна слабкість, знижена кількість сечі, біль у м’язах, особливо в ногах. Чоловік із сестрою живе у селі, часто бував у місяцях, де могли бути гризуни.Після відповідних досліджень у нього діагностували лептоспіроз.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв уточнив, що пацієнт до реанімаційного відділення потрапив на шостий день після захворювання, з ознаками печінкової і ниркової недостатності. Зараз він отримує інтенсивну терапію, його стан залишається стабільно важкий. Не є гірше, але покращення також ще нема.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-епідеміологиня Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Діана Цепак, цього року на Львівщині зафіксували вже три випадки лептоспірозу: один у Дрогобицькому і два – у Золочівському районах. Торік було 30 випадків, два з яких – летальні.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання.може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.