Що вклало дітей на лікарняні ліжка поки що невідомо

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували шестеро дітей, які відвідували заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» на вул. Патона 24. Попередній діагноз госпіталізованих дітей – вірусна кишкова інфекція. Стан госпіталізованих – середньої важкості. У дітей були нудота, блювання, діарея, біль у животі, підвищена температура до 37-39 ℃, повідомив у вівторок, 1 квітня, Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Завідувачка III відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Софія Кащевська повідомила ZAXID.NET, що дітей, віком 3-5 років, госпіталізували з симптомами кишкової інфекції. Дітям проводять усі необхідні обстеження і лікування.

«Зараз стан дітей стабільний з деякою позитивною динамікою. Чекаємо на підтвердження діагнозу. Проведені тести скеровані і на вірусологічне обстеження, і на бактеріологічне», – каже Софія Кащевська.

Цього року діти вже вдруге потрапляють до інфекційної лікарні Львова з кишковою інфекцією. Нещодавно у цей медзаклад були госпіталізовані пʼятеро дітей, які відвідують ясла-садок №156, що у Винниках. У них діагностували ротавірусну кишкову інфекцію. Діти отримали відповідне лікування і вже виписані з лікарні.