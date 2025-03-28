Двох дітей вже виписали на амбулаторне лікування

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні шпиталізували пʼятьох дітей, які відвідують ясла-садок №156, що у Винниках на вул. Олени Теліги, 4. Про це 28 березня повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

«Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція – 4 особи, вірусна кишкова інфекція – 1 особа. Стан госпіталізованих – середньої важкості», – зазначено у повідомленні.

Діти, що захворіли, востаннє відвідували дитсадок 19 і 20 березня. Згодом їх з поганим самопочуттям доставили до інфекційної лікарні.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка другого дитячого відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Віра Гнатюк, до їхнього відділення доставили двох дітей віком 2,5 і 3 роки, у яких діагностували ротавірусну кишкову інфекцію. Вона передається контактно-побутовим шляхом. Одну дитину госпіталізували 21 березня, другу – 23 березня. Діти вже одужали і їх виписали додому. В іншому дитячому відділенні лікували ще трьох маленьких пацієнтів, у яких також діагностували ротавірусну кишкову інфекцію. Діти також вже одужали і виписані з лікарні.

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити ймовірні фактори інфікування.