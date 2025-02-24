Інцидент стався вранці 24 лютого у Любешівськоволянській гімназії

У Любешівськоволянській гімназії на Волині під час хвилини мовчання вісьмом учням стало зле – дітей з ознаками отруєння госпіталізували до лікарні. Наразі поліцейські спільно з адміністрацією закладу встановлюють, що сталося зі школярами. Про це повідомила 24 лютого пресслужба Камінь-Каширського районного відділу поліції.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався вранці 24 лютого у Любешівськоволянській гімназії. Під час хвилини мовчання учні почали скаржитися на погане самопочуття, двоє дітей знепритомніли. Чотирьох учнів із симптомами отруєння доставили у лікарню, ще чотирьох школярів у медзаклад привезли батьки. Наразі експертиза встановлює, що могло стати причиною інтоксикації.

«Учні тільки прийшли до школи, розпочалася урочиста лінійка, і тоді двоє дітей знепритомніли. Поки їм надавали допомогу, ще кільком гімназистам стало зле. Вони трусилися, скаржились на головний біль і нудоту. Усіх учнів мало, що повʼязує: вони з різних класів та різної вікової категорії, тому причину отруєння наразі зʼясовують», – розповіла ZAXID.NET директорка гімназії Вікторія Потапчук.

За її словами, усі школярі отримали необхідну допомогу й перебувають при тямі. Нових випадків отруєння не було. Слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські працюють на місці події.