У Рівному в ліцеї №11 шестеро учнів захворіли на норовірусну інфекцію

У Рівному вдруге за місяць зафіксували випадки захворювання школярів на норовірусну інфекцію. Перший спалах стався в ліцеї №8. Після того, як 72 учні почали скаржитися на біль у животі, нудоту, діарею та блювоту, поліцейські спільно з епідеміологами ініціювали перевірку у навчальному закладі. Нині норовірусну інфекцію виявили ще у ліцеях №11, №19 та у «Колегіумі».

Як повідомили 23 січня в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, поодинокі випадки хвороби зафіксували в кількох навчальних закладах міста. Наразі найбільше хворих у ліцеї №11, там норовірус підтвердили у шести учнів. Крім того, інфекцію підхопили декілька учнів ліцею «Колегіум» та №19.



«Епідеміологи вважають, що поширення інфекції у закладі відбулось через контакт із забрудненими вірусом предметами вжитку та брудні руки», – зазначили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур розповів ZAXID.NET, що керівництво ліцею №11 перевело два перші класи на дистанційне навчання до 29 січня. У решті закладів учні продовжують навчатися очно.

«У всіх закладах середньої загальної освіти триває перевірка дотримання санітарних норм у харчоблоках. Інфекція шириться не лише в Рівному, але й у всій області. У школах проводять профілактичні бесіди, дезінфекцію приміщень тощо», – зазначив Андрій Мазур.

Нагадаємо, що 14 січня поліцейські та епідеміологи ініціювали перевірку ліцею №8 після масового отруєння учнів. 72 школярів мали ознаки інтоксикації організму, двоє дітей потрапили в лікарню.

За інформацією головного державного санітарного лікаря у Рівненській області Романа Сафонова, причиною масового отруєння ліцеїстів стала норовірусна інфекція – високозаразне захворювання, яке викликає гострі кишкові розлади. Вірус передається через заражену їжу, воду, контакт із хворою людиною або поверхнями, які містять вірус. Симптоми зазвичай виникають через 12–48 годин після зараження і можуть тривати до двох-трьох днів. Це нудота, блювота, діарея, біль у животі, підвищення температури.

Лікар зауважив, що основна профілактика захворювання – дотримання правил особистої гігієни. Зокрема, необхідно:

мити руки з милом, оскільки це найкращий спосіб зупинити поширення інфекції;

ретельно мити фрукти та овочі перед вживанням;

ретельно готувати їжу, піддавати харчові продукти термічній обробці при температурі 85°C;

дезінфікувати поверхні, які могли бути забруднені;

залишатися вдома, якщо захворіли, і протягом двох днів після зникнення симптомів;

уникати приготування їжі для інших під час хвороби та протягом двох днів після зникнення симптомів.