Рівненський ліцей №8 перевіряють на дотримання санітарних норм

У Рівному поліцейські та епідеміологи ініціювали перевірку ліцею №8 після масового отруєння учнів. Наразі 72 школярів мають ознаки інтоксикації організму, одна дитина перебуває у лікарні. Про це повідомила 13 січня пресслужба поліції області.

Начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур розповів ZAXID.NET, що 10 січня учні другого та четвертого класу ліцею №8 поскаржилися на розлади травлення. Після того, як двоє дітей провели вихідні у лікарні, фахівці Держпродспоживслужби ініціювали перевірку санітарно-гігієнічних вимог у навчальному закладі.

«Через пересторогу за здоровʼя дітей батьки учнів 5 класу не пустили їх у школу, тому клас перевели на дистанційний формат. Решта ліцеїстів продовжують навчатися очно», – зауважив Андрій Мазур.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька зазначила, що станом на вечір 13 січня правоохоронцям відомо про 72 ліцеїстів, у яких виявили ознаки харчового отруєння. За результатами перевірки слідчі вирішуватимуть питання щодо відкриття кримінального провадження.

Додамо, що ліцей №8 розташований на вул. Князя Острозького, 20, у Рівному. Навчальний заклад працює з З вересня 1975 року. Станом на вересень 2020 року у школі навчався 971 учень та працювали 75 педагогічних працівників.