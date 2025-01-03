У ліцеї в Ковелі навчаються діти-сироти та діти загиблих військовослужбовців

У Ковелі поліцейські ініціювали перевірку Волинського обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні після масового отруєння учнів. Під час огляду приміщення зʼясувалося, що адміністрація використовує коридор для зберігання продуктів – немаркованих, без відповідних документів, строк придатності яких закінчився. Увесь товар вилучили на перевірку.

Випадок стався 27 вересня 2024 року. 15 учнів війського ліцею почали скаржитися на погіршення самопочуття: нудоту, біль у животі, блювоту. Керівництво закладу відправило дітей на дистанційне навчання, оскільки запідозрило вірусну інфекцію. Як повідомив Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, по медичну допомогу тоді звернулися лише два учні, в яких діагностували харчове отруєння. Проте виданння «Конкурент» з посиланням на курсантів пише, що ситуація з масовим отруєнням у навчальному закладі траплялася неодноразово.

Як йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 31 грудня, наприкінці вересня 2024 року поліцейські провели перевірку у військовому ліцеї, під час якої виявили в коридорі склад продуктів. Серед них були:

348 упаковок морозива марки «Лімо»;

110 упаковок різних цукерок іноземного виробника;

10 скляних банок шоколадної пасти Krem Delle Krugell (350 грам) іноземного виробника;

4 повних ящики курячих яєць (вміст упаковки 360 шт.) марки ТОВ «Птахофабрика»;

7 упаковок масла солодковершкового селянського марки «Деражня» 72/5%, загальною вагою 73,7 кг;

20 упаковок молока іноземного виробника;

14 упаковок сметани марки «Деражня» 20%, вмістом по одному літру;

213 кг м’яса свинини невідомого виробника;

161 кг м’яса телятини невідомого виробника;

10 кг курячого м’яса марки «Пан Курчак»;

52, 5 кг кисломолочного сиру;

119 кг сала свинини невідомого виробника;

7 відер огірків солоних марки «Деражня» 20%.

«Працівники ліцею не надали будь-яких накладних про походження товару, актів прийому-передачі та іншої необхідної документації. Крім того, продукція була немаркованою, а строки придатності до споживання або використання закінчилися», – йдеться в ухвалі суду.

Суддя Петро Бойчук задовольнив клопотання слідчого про арешт майна. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою працює з 21 червня 2000 року. Навчальний заклад створений для підготовки кандидатів до вступу у навчальні заклади сектору оборони та безпеки України, а також надання державної допомоги дітям-сиротам та дітям військовослужбовців, які загинули при виконанні бойових завдань. З моменту заснування і до сьогодні ліцей очолює полковник Павло Боснюк.