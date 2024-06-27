Отруєння трапилось на дитячій турбазі «Карпати», яку орендує приватний табір

На Львівщині в одному із закладів відпочинку трапився масовий спалах гострої кишкової інфекції. До лікарні з симптомами отруєння потрапили діти із Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді та туристичної бази «Карпати», що в Камʼянці Стрийського району. Директор турбази Юрій Ткаченко повідомив ZAXID.NET, що дітей із отруєнням госпіталізували з приватного табору, який орендує комунальні приміщення обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді.

Як повідомили у четвер, 27 червня, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, станом на вечір, 26 червня, із симптомами кишкової інфекції госпіталізували 23 людини. Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, нудота, блювота.

Всі госпіталізовані – діти віком від 10 до 16 років. Вони перебувають у лікарнях в Сколе та Стрию. Стан хворих середньої важкості. Фахівці центру контролю а профілактики хвороб та Держпродспоживслужби розпочали епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

Як повідомив ZAXID.NET директор Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді Юрій Ткаченко, отруєння трапилось на їхній турбазі, але у приватному таборі, який орендує приміщення комунальної турбази.

Пізніше у центрі краєзнавства уточнили, що турбазу орендують приватні табори Forest Land та «Гірські пригоди», організатором яких є благодійний фонд Любомира Романкова.