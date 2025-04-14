Українці не задекларували дорогий товар

Львівські митники викрили контрабанди на суму понад 2,6 млн грн. Товар намагалися ввезти в Україну незадекларованим різними пунктами пропуску через смугу «зелений коридор». Про кілька епізодів розповіли на сторінці Львівської митниці.

У понеділок, 14 квітня, в пункті пропуску «Шегині - Медика» виявили у прикарпатців брендованого одягу та речей на 1,2 млн грн. 35-річний мешканець Івано-Франківщини на Mercedes-Benz перевозив кольє Chanel, рюкзак Louis Vuitton, кольє Gucci, кросівки New Balance та сумку Dior. Орієнтовна вартість товарів – 550 тис. грн.

Того ж дня у «Шегинях» під час перевірки Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 26-річного жителя Прикарпаття митники виявили 152 сенсори для вимірювання рівня глюкози Free Style Libre, сумку Louis Vuitton, сорочку Purple Brand, ремінь Hermes, сумку Goyard, взуття Christian Louboutin та сережки Chanel. За попередніми даними, вартість товарів становить 700 тисяч гривень.

В ще одному такому мікроавтобусі, яким кермував 27-річний мешканець Дубна, митники виявили 280 штук електричних зубних щіток «Oral-B» та насадок до них вартістю майже 200 тис. грн.

У пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» 53-річний львів’янин на Toyota Land Cruiser перевозив 20 котушок запалювання Jennacher M-Coil, 6 сигналізацій Honeywell, 10 компенсаторів, 200 одиниць штовхачів для газового двигуна Jenbacher та 5 кабельних джгутів CMR GROUP. Загальна вартість вилучених товарів – понад 800 тис. гривень.

А у Раві-Руській в Mercedes-Benz Sprinter виявили техніку вартістю 350 тис. грн: колонку MARSHALL, смарт-годинник APPLE, смарт-годинники GARMIN, VR-окуляри DJI та PICO, фотоапарати INSTAX MINI, шість пар навушників SONY, відеокамеру GoPro, відеокарти GeForce та процесор AMD.

В усіх випадках на порушників склали адмінпротоколи за ч.2 ст.471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30% вартості цих товарів.