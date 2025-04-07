Тараса Ділая затримали під час одержання чергового хабаря у розмірі 1,5 тис. доларів

ДБР повідомило про підозру львівському митнику, який дозволив вивезти майже 200 тис. доларів без декларування. Йдеться про головного державного ревізора- інспектора Львівської митниці Тараса Ділая, якого затримали на хабарі у п’ятницю, 4 квітня, у пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце».

За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар у розмірі 3% від суми, яку той планував вивезти до Польщі. Натомість обіцяв безперешкодний перетин кордону без обов’язкового декларування готівки.

«У березні-квітні 2024 року митник тричі пропускав цього чоловіка: спочатку — із 90 тис. доларів США, згодом — ще двічі по 50 тис. доларів. Загалом фігурант отримав за "заплющені очі" 5,7 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні ДБР.

За інформацією обласної прокуратури та ДБР, затримали інспектора під час одержання чергової частини неправомірної вигоди — 1,5 тис. доларів. Під час затримання він намагався завадити вилученню отриманого хабара.

Митнику повідомили про підозру в хабарництві, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також подано клопотання про його відсторонення від посади. Слідчі встановлюють усіх причетних до злочинної схеми.

Затримання хабарника в пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце»

За 2024 рік Тарас Ділай задекларував понад 1 млн грн доходів, з яких близько 480 тис. грн його зарплата на митниці, ще понад 600 тис. грн заробила його дружина Наталія Ділай, яка працює в «Концерні Галнафтогаз». Тарас Ділай зберігає 30 тис. доларів та 600 тис. грн готівкою, ще 40 тис. доларів, 10 тис. євро та 690 тис. грн готівкою зберігає його дружина.

Наталія Ділай також є власницею двох земельних ділянок та дачного будинка в Підрясному, а також має у власності земельну ділянку у селі Любешка Бібрської громади. Тарас Ділай разом із двома родичами є співвласником квартири площею понад 43 м2 у Львові.

Митник вказав у декларації записаний на дружину позашляховик Jeep Cherokee 2014 року випуску, який був придбаний у 2020 році.