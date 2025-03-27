На хабарі попався начальник митного поста «Львів-поштовий»

У середу, 26 березня, СБУ спільно з поліцією затримали на хабарі начальника митного поста «Львів-поштовий» Юрія Приходька.

За версією правоохоронців, начальник митного поста Юрій Приходько вимагав 23 тис. доларів хабаря за вплив на прийняття рішень щодо безперешкодного оформлення міжнародних поштових відправлень без сплати митних платежів. Затримали його під час одержання частини хабаря у розмірі 20 тис. доларів. Першим про затримання повідомив журналіст Тарас Середич. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

Затриманому готують підозру та обрання запобіжного заходу. Подробиці справи правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

За 2024 рік Юрій Приходько задекларував близько 715 тис. грн зарплати у Львівській митниці, ще 280 тис. грн заробила його дружина Ірина Приходько, яка викладає у ЛНУ імені Івана Франка на кафедрі міжнародних економічних відносин та за сумісництвом у Державному торговельно-економічному університеті. Юрій Приходько вказав у декларації 11 тис. доларів та 2 тис. євро готівки, ще 120 тис. грн готівкою зберігає його дружина.

На Ірину Приходько записаний будинок площею майже 300 м2 та земельна ділянка Брюховичах. Юрій Приходько має у власності земельну ділянку у Дублянах та користується двома житловими будинками площею 41 і 95 м2 у Раві-Руській та селі Річки.

Ірина Приходько їздить на електичному кросовері Volkswagen ID6 2023 року випуску, задекларованою вартістю понад 1,3 млн грн. А Юрій Приходько має у власності причіп Niewiadow 2008 року випуску.