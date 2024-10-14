Сергія Бутова затримали на хабарі 30 листопада минулого року

Львівський окружний адміністративний суд поновив на роботі на Львівській митниці підозрюваного в систематичному хабарництві Сергія Бутова. Наприкінці листопада минулого року державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Сергія Бутова затримали під час отримання чергового траншу в 16 тис. доларів. Загалом, за версією правоохоронців, він одержав 38 тис. доларів хабарів.

Сергія Бутова звільнили з Львівської митниці за порушення присяги держслужбовця після того, як його затримали на гарячому під час одержання 16 тис. доларів хабара. За цим фактом на митниці провели службове розслідування та відкрили дисциплінарного провадження, за результатами якого порушника звільнили з роботи.

У січні 2024 року Сергій Бутов подав позов з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ Львівської митниці про звільнення та поновити його на посаді. Також вимагав стягнути з Львівської митниці середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Справу розглянула суддя Уляна Братичак. На думку суду, повідомлення про підозру Сергію Бутову в одержанні хабарів (ч.3, ч. 4. ст. 368 ККУ) ще не є свідченням його вини та не могло бути підставою для його звільнення з митниці.

«У свою чергу, повідомлення про підозру в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 26.06.2023, не може слугувати належним та допустимим доказом в розумінні ст. ст. 73, 74 Кодексу адміністративного судочинства України і не може бути розцінено як беззаперечний доказ наявності вини в діях особи при вчиненні дисциплінарного проступку, оскільки це не передбачено чинним законодавством», – зазначається в рішенні суду.

Рішенням суду від 17 вересня Сергія Бутова поновили на посаді державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці з 30 січня цього року. Також стягнули з Львівської митниці на його користь 152 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. На це рішення ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, Сергія Бутова затримали працівники ДБР 30 листопада в готельному комплексі «Панська гора» на об’їзній дорозі Львова під час передачі другого траншу хабара у розмірі понад 16 тис. грн. За даними слідства, митник вимагав хабарі від імпортера будматеріалів за сприяння у швидкому оформленні товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов’язкових митних платежів. Розмір неправомірної винагороди митник визначав у відсотках від загальної вартості вантажу. Загадом інспектор встиг отримати 38 тис. доларів хабарів. У цій справі ще триває слідство.