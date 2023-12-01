Митник брав хабарі за безперешкодне переміщення будматеріалів під виглядом гуманітарки

Державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Сергія Бутова, якого напередодні затримали працівники ДБР, підозрюють в систематичному отриманні хабарів. За версією слідства, він отримав від представника суб’єкта господарювання загалом 38 тис. доларів хабарів за сприяння у переміщенні будматеріалів під виглядом гуманітарки. 30 листопада він одержав другий транш в розмірі понад 16 тис. доларів, після чого і був затриманий.

Як розповіли у п’ятницю, 1 грудня, в ДБР та Офісі генпрокурора, у травні цього року інспектор митниці повідомив представнику комерційної структури про можливість сприяння у швидкому оформленні товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов’язкових митних платежів. Розмір неправомірної винагороди митник визначав у «плаваючих» відсотках від загальної вартості вантажу.

Але підприємець не пристав на пропозицію та звернувся із заявою в ДБР. Слідчі задокументували декілька зустрічей, під час яких посадовець митниці пояснював бізнесмену механізм ухилення від сплати митних платежів.

«Так, у серпні поточного року митник одержав 22 тис. доларів США за безперешкодний пропуск товарів під виглядом гуманітарної допомоги на територію України без сплати обов’язкових митних платежів. Навар фігуранта склав 14% від реальної вартості вантажу. Працівники ДБР затримали зловмисника після отримання чергового хабаря в сумі 16,3 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні ДБР.

Затримали Сергія Бутова під час передачі чергового траншу хабара (фото Офісу гепрокурора)

Сергію Бутову повідомили про підозру за хабарництво в особливо великому розмірі (ч. ч. 3, 4 ст. 368 ККУ). Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників оборудки.

Нагадаємо, Сергія Бутова затримали працівники ДБР 30 листопада в готельному комплексі «Панська гора» на об’їзній дорозі Львова під час передачі другого траншу хабара у розмірі понад 16 тис. грн.