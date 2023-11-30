Затримання відбулося під час передачі грошей в готельному комплексі «Панська гора»

У четвер, 30 листопада, ДБР затримало на хабарі 16 тис. доларів головного інспектора управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Львівської митниці Сергія Бутова. Про це ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах.

За інформацією журналіста 1+1 Тараса Середича, головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Сергія Бутова затримали під час передачі понад 16 тис. доларів у готельному комплексі «Панська гора» на об’їзній дорозі Львова в Сокільниках. І це другий транш хабара, перша сума неправомірної вигоди становила 22 тис. доларів. Хабарі призначалися за безперешкодне переміщення контрабандних товарів під виглядом гуманітарних вантажів.

За даними ZAXID.NET, затримання проводили працівники центрального апарату ДБР. На місці події працюють слідчі. У відомстві наразі не дають офіційних коментарів з цього приводу.

Також тривають обшуки в інших працівників управління протидії контрабанді Львівської митниці. Кримінальне провадження розслідується за фактами хабарництва в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 368 ККУ).