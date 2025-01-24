Сергія Бутова раніше затримували за систематичне хабарництво

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору Львівської митниці Сергію Бутову в незаконному збагаченні на понад 12 млн грн. Восени минулого року Сергія Бутова затримали під час отримання чергового траншу хабара в 16 тис. доларів. Загалом, за версією правоохоронців, він одержав 38 тис. доларів хабарів.

За інформацією ДБР, під час роботи на митниці підозрюваний набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн.

«Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор «ЭО-2621», – повідомили в ДБР.

Всі ці активи він оформив на себе і на своїх близьких – дружину, батька та тестя. Його підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на активи.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного в незаконному збагаченні. За даними ZAXID.NET, йдеться про державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Сергія Бутова. Його восени 2023 року ДБР затримувало на систематичних хабарях за оформлення товарів під виглядом гуманітарки. Звільнений з роботи митник поновився на посаді через суд. Львівська митниця оскаржила це рішення в апеляції.

Нагадаємо, також ДБР відкрило кримінальні справи за підозрою незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації щодо іншого львівського митника Андрія Басараба. Суд арештував великий готельний комплекс Saltzbork на Львівщині, співвласницею якого є його дружина.