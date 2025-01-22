На території комплексу є понад 20 котеджів, готель, озеро, альтанки, басейн, спа, більярд, боулінг, кафе та інші розваги

Теруправління ДБР відкрило кримінальні справи за підозрою незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації щодо львівського митника Андрія Басараба. У рамках кримінального провадження суд арештував, зокрема, великий готельний комплекс Saltzbork на Львівщині, співвласницею якого є дружина митника.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи та ухвал, оприлюднених у судовому реєстрі, ДБР порушило кримінальні справи за ч.1 ст.366-2 та ст.368-5 ККУ ще у травні 2024 року. Правоохоронці вважають, що головний інспектор Львівської митниці Андрій Басараб вніс неправдиві відомості до декларації за 2023 рік, а також набув значних необґрунтованих активів, які перевищують законні доходи. Як вказано у матеріалах справи, до схеми митник залучив близьких родичів та довірену людину.

Зокрема у судових ухвалах вказано, що батьки митника є власниками 25 земельних ділянок, кількох об’єктів нерухомості (магазини, офісні приміщення, автосервіс, кафе-бар), трьох житлових будинків (164,6 м2, 141,2 м2, 234,3 м2), авто Toyota Land Cruiser 120 ( 2008 р. в.). У батьків дружини митника є дві земельні ділянки, квартира (40,4 м2), магазин-бар (231,4 м2), нежитлове приміщення (134 м2), два будинки (87,8 м2, 259,8 м2) та авто: Volkswagen Passat (2020 р. в.), Škoda Octavia (2018 р. в.). Ще близько 30 земельних ділянок та різні об’єкти нерухомості є у власності дружини та довіреної особи митника.

Невідомо, чи вказані правоохоронцями об’єкти нерухомості є незаконно набутими, оскільки слідство триває. У жовтні 2024 року суд дав слідчим доступ до документів, зокрема до даних про джерела доходів (із 1991 року по 2023 рік) митника, його близьких та ще кількох осіб.

У січні 2025 року Личаківський райсуд Львова наклав арешт (заборону відчуження) на готельний комплекс Saltzbork, що розташований в смт Стара Сіль неподалік Старого Самбора на Львівщині. Він належить дружині митника та його довіреній особі. На сайті готельного комплексу вказано, що на території є понад 20 котеджів, готель, озеро, альтанки, басейн, спа, більярд, боулінг, кафе та інші розваги.

Схема об’єктів на території комплексу Saltzbork (клікніть для збільшення)

Правоохоронці встановили, що після відкриття кримінальних справ, протягом жовтня-листопада 2024 року, 19 земельних ділянок та об’єкти нерухомості, які на них розташовані та входять до готельного комплексу, були переоформлені на новостворену фірму «Еко-Самбір». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, власницею фірми є Любов Басараб, дружина митника.

Фото з сайту комплексу Saltzbork та сервісу бронювання житла Booking

«Вказане свідчить про те, що він та його дружина достовірно знаючи, що в разі визнання його винним у вчиненні корупційного злочину, майно, яке здобуте злочинним шляхом, підлягає спеціальній конфіскації, що стало підставою на переоформлення вищезазначеного майна на ТОВ «Еко-Самбір», – вказано у судовій ухвалі.

Власники майна та їх адвокати подали до суду заперечення щодо накладення арешту. Зокрема, вони казали, що Любов Басараб займається підприємницькою діяльністю і її доходи є законними, а також, що вказані ділянки були зазначені у декларації.

Справді у декларації митника Андрія Басараба на сайті НАЗК вказано низку об’єктів нерухомості у смт Стара Сіль, власницею яких є його дружина Любов Басараб. По площі задекларовані об’єкти є ідентичними тим, що вказані в ухвалі суду.

Слідча суддя задовольнила клопотання прокурора та наклала арешт на готельний комплекс Saltzbork, шляхом заборони розпорядження (відчуження). Арештоване майно належить ТОВ «Еко-Самбір», дружині митника та людині, яку правоохоронці вважають довіреною особою митника. Цю ухвалу ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що керівництво Львівської митниці звільняло з посади митника Андрія Басараба, але він поновився через суд, заявивши, що написав заяву на звільнення під тиском.