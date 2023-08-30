У суді митник заявив, що писав заяву на звільнення під тиском

Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді звільненого в березні головного державного інспектора митного поста «Смільниця» Львівської митниці Андрія Басараба. У суді митник заявив, що писав заяву на звільнення під тиском. За рішенням суду, його поновили на роботі, також йому мають виплатити 78,5 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

За матеріалами справи, наказом Львівської митниці від 16 березня цього року Андрія Басараба було звільнено із посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці на підставі поданої ним заяви «за угодою сторін». Митник оскаржив своє звільнення в суді, заявивши, що заява була написана ним під тиском і він її згодом (через 5 днів) відкликав.

Представник Львівської митниці в суді заперечив проти позову Андрія Басараба, пояснивши, що його звільнили на підставі заяви, яка була подана добровільно. І про порушення прав при звільненні до правоохоронців він не звертався.

«Твердження позивача про написання заяви про звільнення під тиском не відповідає фактичним обставинам справи, є бездоказовим, та надуманим з боку позивача, так як не підкріплене жодними доказами», – вказана в рішенні суду позиція Львівської митниці.

Заслухавши всіх учасників справи, суддя Оксана Карп’як 8 серпня повністю задовольнила позов Андрія Басараба. За рішенням суду його поновлено на посаді, також йому мають виплатити 78,5 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

В інтерв’ю ZAXID.NET керівник Львівської митниці Андрій Кузнік розповідав, що звільняє митників за виявлені порушення, але вони згодом поновлюються на роботі за рішеннями судів.