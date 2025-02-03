На території комплексу є понад 20 котеджів, готель, озеро, альтанки, басейн, спа, більярд, боулінг, кафе та інші розваги

Львівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ексдружини львівського митника Андрія Басараба, яка хотіла скасувати арешт на готельний комплекс Saltzbork. Правоохоронці підозрюють, що митник набув значних необґрунтованих активів, які записані на його родичів та довірених осіб. Наразі у кримінальній справі триває досудове розслідування.

Як повідомляв ZAXID.NET, теруправління ДБР відкрило кримінальні справи за підозрою незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації щодо львівського митника Андрія Басараба. У рамках кримінального провадження суд арештував, зокрема, великий готельний комплекс Saltzbork на Львівщині. Правоохоронці вважають, що фактичним власником комплексу є Андрій Басараб, але майно зареєстрували на його уже колишню дружину Любов Басараб та довірену особу.

У судових ухвалах вказано, що після відкриття кримінальних справ, протягом жовтня-листопада 2024 року, 19 земельних ділянок та об’єкти нерухомості, які на них розташовані та входять до готельного комплексу, були переоформлені на фірму «Еко-Самбір», керівницею якої є Любов Басараб. На думку слідчих, майно переоформили, щоб уникнути конфіскації, якщо вину митника у кримінальних провадженнях доведуть. Саме після цього суд наклав арешт (заборону відчуження) на готельний комплекс.

Додамо, що після відкриття кримінальної справи Любов та Андрій Басараб розлучились. Про це відомо, зокрема, з рішення Старосамбірського райсуду Львівщини за 31 липня 2024 року.

Любов Басараб оскаржила ухвалу суду та хотіла скасувати арешт. Вона розповіла, що займається підприємницькою діяльністю, декларувала свої доходи та придбала вказане майно законно. Адвокат заявляв, що у кримінальному провадженні нікому не оголошено підозри, а розслідування проводиться «однобічно».

Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу та не погодилась із твердженням, що «арешт є неправомірним втручанням у право власності».

«Накладення арешту на майно у вигляді заборони його відчуження жодним чином не позбавляє власника майна права на його володіння та користування (у тому числі і організацію дитячого оздоровчого табору). Власник майна не позбавлений можливості володіти та користуватися зазначеним майном, а обмеження можливості розпоряджатися ним носить тимчасовий характер та прямо передбачено кримінальним процесуальним законом на час, необхідний для розгляду кримінального провадження», – вказано в ухвалі апеляційного суду.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу про накладення арешту (заборони відчуження) залишив без змін. Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що раніше керівництво Львівської митниці звільняло з посади митника Андрія Басараба, але він поновився через суд, заявивши, що написав заяву на звільнення під тиском.