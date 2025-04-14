Компанія «Чечва» використовувала землю для обслуговування приватизованих споруд

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Чечва» сплатити Львівській міській раді 1,28 млн грн боргу за користування комунальною ділянкою в промзоні. Суд дозволив підприємцям виплачувати борг частинами.

Йдеться про ділянку на вул. Ковельська, 109 площею 2,15 га. У 2021 році Львівська міська рада дозволила ТзОВ «Чечва» розробити проєкт землеустрою з подальшою передачею землі в оренду. Однак міськрада цей проєкт землеустрою так і не затвердила, а підприємство користувалося нею без дозволів.

Управління земельних ресурсів Львівської міськради підрахувало, що за користування ділянкою впродовж 2022-2024 року підприємство заборгувало 1,28 млн грн, тому міська рада звернулася в суд. ТзОВ «Чечва» проти позову не заперечувало, але просило суд дозволити розтермінувати виплату.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Березяк позов міської ради задовольнила і зобов’язала ТзОВ «Чечва» сплатити 1,28 млн грн боргу. Суд також дозволив підприємству виплачувати борг частинами – по 106,7 тис. грн на місяць упродовж року. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Чечва» зареєстроване у 2012 році та займається будівництвом електро- та телекомунікацій. Директором компанії вказаний Юрій Працьовитий, а засновником – львів’янин Ярослав Тринцолин. Обом підприємцям належить іще низка компаній, пов’язаних із енергетикою.