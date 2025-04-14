Міська рада Львова відсудила в підприємців понад мільйон гривень боргу
Компанія «Чечва» користувалась землею на вул. Ковельській без дозволів
Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Чечва» сплатити Львівській міській раді 1,28 млн грн боргу за користування комунальною ділянкою в промзоні. Суд дозволив підприємцям виплачувати борг частинами.
Йдеться про ділянку на вул. Ковельська, 109 площею 2,15 га. У 2021 році Львівська міська рада дозволила ТзОВ «Чечва» розробити проєкт землеустрою з подальшою передачею землі в оренду. Однак міськрада цей проєкт землеустрою так і не затвердила, а підприємство користувалося нею без дозволів.
Управління земельних ресурсів Львівської міськради підрахувало, що за користування ділянкою впродовж 2022-2024 року підприємство заборгувало 1,28 млн грн, тому міська рада звернулася в суд. ТзОВ «Чечва» проти позову не заперечувало, але просило суд дозволити розтермінувати виплату.
Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Березяк позов міської ради задовольнила і зобов’язала ТзОВ «Чечва» сплатити 1,28 млн грн боргу. Суд також дозволив підприємству виплачувати борг частинами – по 106,7 тис. грн на місяць упродовж року. Це рішення можна оскаржити в апеляції.
За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Чечва» зареєстроване у 2012 році та займається будівництвом електро- та телекомунікацій. Директором компанії вказаний Юрій Працьовитий, а засновником – львів’янин Ярослав Тринцолин. Обом підприємцям належить іще низка компаній, пов’язаних із енергетикою.