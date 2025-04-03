Червоним кольором позначена спірна ділянка на вул. Угорській, 14

Господарський суд Львівської області зобов’язав львівську будівельну компанію «Юніко-Експо» сплатити міській раді 1,2 млн грн боргу за оренду землі. Підприємці із 2020 року перестали платити за оренду ділянки, а через порушення умов договору міська рада через суд його розірвала.

Як вказано в матеріалах справи, у 2016 році ТзОВ «Юніко-Експо» уклало з Львівською міською радою договір оренди ділянки площею 2,28 га на вул. Угорській, 14 для будівництва житлово-офісного комплексу. За договором, забудовник повинен був щороку сплачувати міській раді 726,9 тис. грн. Однак, впродовж 2020-2021 років ТОВ «Юніко-Експо» також не платити за оренду землі, тому міськрада звернулась в суд, аби розірвати договір оренди. Також міськрада звернулася в Господарський суд і вимагає в «Юніко-Експо» сплатити майже 1,5 млн грн боргу. У вересні 2023 року суд позов міськради задовольнив.

Йдеться про ділянку, на якій ТОВ «Девелоперська компанія “Мальви”» у співпраці з компанією «Юніко-Експо» збудувала житловий комплекс на 8 будинків, а також мала збудувати дитсадок, однак так цього і не зробила. У травні 2023 року Господарський суд за позовом міської ради розірвав договір оренди 2,3 га землі з ТзОВ «Юніко-Експо». ТОВ «Девелоперська компанія “Мальви”» подала на це рішення апеляцію, однак рішення Господарського суду підтвердив і Західний апеляційний господарський суд, і Верховний Суд.

Крім цього, компанія й надалі не платила за оренду й за період червня 2022 року й до грудня 2023 року ТзОВ «Юніко-Експо» заборгувало 1,5 млн грн. Тому міська рада знову звернулася в суд. У березні 2025 року Господарський суд позов задовольнив частково і зобов’язав компанію «Юніко-Експо» сплатити міській раді 1,2 млн грн основного боргу, 51,2 тис. грн інфляційних втрат та 28,6 тис. грн процентів. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Юніко-Експо» зареєстроване у 2005 році на вул. Городницькій, 54. Бенефіціаром компанії через ТзОВ «Юніко-Капітал» Ігор Каліцінський, а директоркою вказана Стефа Вовк.