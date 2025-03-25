Родина Гринкевичів встановила паркан на території Винниківського лісу

Личаківський районний суд Львова звільнив від відповідальності головного інженера ТзОВ «Бориславтепло» Євгена Гуденка, який самовільно захопив землю у Винниківському лісі. Його взяли на поруки працівники підприємства. «Бориславтепло» належить тещі звинуваченого в розкраданнях на закупівлях Міноборони Ігоря Гринкевича Ірині Федак, а захоплення землі, ймовірно, стосується встановлення паркану навколо незаконного будинку родини Гринкевичів.

Як вказано в матеріалах справи, 25 січня 2024 року Євген Гуденко разом із невстановленими слідством спільниками самовільно зайняли ділянку Винниківського лісу, неподалік будинку на вул. Лодія, 30. Зокрема, на 0,21 га лісу він встановив металевий паркан.

Під час досудового розгляду директор ТзОВ «Бориславтепло» Василь Гундор просив суд закрити справу та звільнити Євгена Гуденка від відповідальності, оскільки трудовий колектив готовий взяти його на поруки. Сам Євген Гуденко в суді свою провину визнав і розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Володимир Мармаш клопотання трудового колективу ТзОВ «Бориславтепло» задовольнив і звільнив Євгена Гуденка від відповідальності за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) ККУ. Суд передав його на поруки працівникам підприємства. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про захоплення землі у Винниківському лісі зі сторони вул. Лодія 27 січня 2024 року. Вже 31 січня журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йшлося, що впритул до лісу на вул. Лодія родина підозрюваного у розтраті на закупівлях Міноборони Ігоря Гринкевича незаконно будує розкішний житловий будинок.

Під це будівництво у 2022 році дружина Ігоря Гринкевича Світлана Гринкевич купила одну з ділянок, а ще три оформлені на її матір Ірину Федак. Розкішний маєток родина розбудувала на місці садових будиночків, однак станом на січень 2024 року він не був зафіксований у реєстрі нерухомості. Зараз цей реєстр закритий.

Після публікації розслідування Львівська міськрада заявила, що будівництво ведеться без жодних дозволів. Тоді заступник міського голови Львова Любомир Зубач повідомив, що одна з ділянок орієнтовною площею 0,21 га, на якій будуються Гринкевичі, перебуває в державній власності ДП «Львівський Лісгосп», однак там зрубали дерева та встановили будівельний паркан. Так само фактично будмайданчиком стали ще дві комунальні ділянки площею 0,28 га, де зараз встановлені металеві огорожі. Оскільки площа ділянки лісу, що фігурує в кримінальному провадженні, та площа землі, про захоплення якої заявили в міській раді, збігається, то можна зробити висновок, що йдеться про одну і ту ж землю.

Крім цього, ТзОВ «Бориславтепло» належить тещі Ігоря Гринкевича – Ірині Федак.