Ігоря Гринкевича затримали при спробі підкупити детектива ДБР, який розслідував його справу про неякісні закупівлі одягу для ЗСУ

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та передало до суду справу про закупівлю неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн, у якій фігурує львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Як повідомила у понеділок, 21 жовтня, пресслужба ДБР, Ігор Гринкевич разом із сином Романом та ще трьома спільниками створили злочинну групу, в межах якої у 2023 році підконтрольні їм компанії уклали з Міноборони договори на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.

Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн. Однак майно, яке постачали компанії Гринкевичів, за висновками експертів, не відповідало технічним вимогам договорів через низьку якість. Через це держава втратила 167 млн грн. Тепер цю справу по суті розглядатиме суд. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про справу Гринкевичів

Ігор та Роман Гринкевичі, а також троє їх спільників фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. Крім цього, Ігор Гринкевич є підозрюваним у хабарництві працівнику ДБР, цю справу вже також передали до суду. Зараз він та його син перебувають у СІЗО. Ще один зі спільників перебуває в міжнародному розшуку.

У межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Йдеться про п'ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс тощо. Пізніше також стало відомо, що Роман Гринкевич має нерухомість за кордоном, тож суд також арештував його будинок у Празі. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей.