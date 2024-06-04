Роман Гринкевич придбав нерухомість у центрі Праги у 2018 році

Печерський райсуд Києва арештував будинок та землю під ним у Празі 28-річного Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні грошей під час закупівель Міноборони. Журналісти NGL.media та Investigace.cz встановили, що Роман Гринкевич є власником квартири площею 90,8 м² на п'ятому поверсі ЖК Marina Island, що розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Квартиру у Празі Роман Гринкевич купив у березні 2018 року за 8,9 чеських крон. Це приблизно 11,2 млн грн за тодішнім курсом НБУ. Згідно з договором купівлі-продажу, підозрюваний є також співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

В ухвалі Печерського райсуду Києва йдеться, що арешт наклали й на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею. NGL.media звернувся до Офісу генпрокурора за коментарем про те, як реалізуватиме арешт і чи не обмежить він права власників інших квартир у будинку.

Зазначимо, що житловий комплекс Marina Island збудували впродовж 2014-2018 років. Він складається з п'яти одинадцятиповерхових будинків. Площа квартир у ЖК від 40,3 м² до 333 м².

Нагадаємо, що на початку 2024 року суд арештував українське майно родини Гринкевичів та їхніх бізнес-партнерів. Йдеться про п'ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс тощо.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа підозрюють у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах під час закупівлях Міноборони. Роман Гринкевич перебуває у СІЗО можливістю внести 393 млн грн застави.