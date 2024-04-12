Печерський районний суд Києва продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, однак зменшив суму застави з 469 млн грн до 393 млн грн. Про це 12 квітня повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Андрія Гуджала.

Як інформував ZAXID.NET, Роман Гринкевич є одним з п’ятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ. За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори. Суд погодився з цим клопотанням та зменшив розмір застави на 76 млн грн. Це вже вдруге, коли суд зменшує Роману Гринкевичу розмір застави – у березні її зменшили з 500 млн грн до 469 млн грн.

Що відомо про справу Романа Гринкевича

28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Загалом у цій справі є п’ятеро підозрюваних, у тому числі батько Романа – Ігор Гринкевич. Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, яка напередодні оголосила про розрив стосунків із ним на тлі скандалу.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн. Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО, суд визначив для нього розмір застави у 429,4 млн грн. Після затримання батька Роман Гринкевич опублікував допис у соцмережі, де назвав скандал навколо його родини замовним та запевнив, що тікати за кордон не збирається. Однак пізніше, після оголошення у розшук, його затримали в Одесі при спробі втечі за кордон.