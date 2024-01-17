25-річна Софія Морозюк була в статусі нареченої Романа Гринкевича з жовтня 2023 року

Наречена підозрюваного у зловживаннях під час закупівель для Міністерства оборони Романа Гринкевича Соня Морозюк оголосила про розрив стосунків із ним. Вона заявила, що подаровані ним обручку і кольє вона продасть і передасть гроші на ЗСУ.

У середу, 17 січня, Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та директорам трьох підконтрольних йому підприємств у створенні злочинної організації та шахрайстві під час закупівель для Міноборони. За інформацією джерел РБК, підозру у цьому провадженні також отримав син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич.

Тривалий час Роман Гринкевич був у стосунках із харківською художницею Сонею Морозюк [повне ім’я – Софія]. Ввечері 17 січня на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала допис, у якому повідомила про розрив стосунків із бізнесменом та заявила, що його коштовні подарунки – обручку та кольє – продасть та передасть гроші на ЗСУ.

«Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк», – ідеться в її дописі.

Скріншот публікації Соні Морозюк у Instagram

Вона додала, що не отримувала від сім’ї екс-нареченого більше ніяких коштовних подарунків чи нерухомості й готова доводити це в суді. Також вона пообіцяла подати декларацію, хоча вона не є держслужбовицею.

Судячи з Instagram-сторінки 25-річної Соні Морозюк, Роман Гринкевич зробив їй пропозицію 14 жовтня 2023 року у Венеції, куди, за даними ЗМІ, зміг виїхати як волонтер. При цьому, вона стверджує, що в стосунках вони були близько п’яти місяців. Торік дівчина придбала галерею у центрі Києва за 250 тис. доларів та Porsche Cayenne 2015 року. Крім цього, у її власності є дві квартири в Києві. Судячи з інформації у реєстрі нерухомості, 16 січня Софія Морозюк передали свою нерухомість в іпотеку Ліліані Семенюті – своїй мамі.

Реклама виставки художниці «Мазня» була на ТРЦ Гулівер. Під час допрем'єрного показу виставки художниця зібрала 80 тис. грн, які перерахувала на фонд родини Романа Гринкевича хлопця Hope UA. Після скандалу із затриманням Гринкевича-старшого Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України 31 грудня закрив виставку, а сама Соня Морозюк повідомила, що готова розірвати стосунки з бізнесменом, якщо його причетність до скандалу із закупівлями Міноборони підтвердиться. Дівчина стверджує, що екс-наречений не вкладав гроші у стрімкий розвиток ї кар’єри. За її словами, всю нерухомість вона придбала сама, оскільки за 2023 рік заробила приблизно 100 тис. доларів.