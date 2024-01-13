50-річного Ігоря Гринкевича затримали 30 грудня під час спроби дати хабар посадовцю ДБР

Слідство оприлюднило деталі затримання львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався дати 500 тис. доларів хабаря посадовцю Держбюро розслідувань за зняття арешту з майна його компаній, які фігурують у іншому кримінальному провадження про розкрадання на закупівлях Міноборони. Сам Ігор Гринкевич поки що підозрюваним у цій справі не є. За даними слідства, бізнесмен спілкувався у месенджері з співробітником ДБР, пропонував йому хабар і організував зустріч на заправці, однак правоохоронець здав повідомив про це в поліцію.

Деталі затримання Ігоря Гринкевича стали відомі з ухвали Печерського районного суду Києва, що стосувалася запобіжного заходу для бізнесмена. Як вказано в ухвалі, від жовтня 2023 року ДБР розслідує справу про розтрату бюджетних коштів під час закупівель Міноборони, що стосуються засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для ЗСУ. За версією слідства, підприємці-постачальники могли укладати контракти за 100% передоплатою, не плануючи виконувати їх сповна. В межах досудового розслідування, в листопаді 2023 року слідчі провели обшуки на митному пості «Чайка» в Києві, куди підприємці постачали товари для Міноборони.

Постачальниками МОУ були три компанії з орбіти бізнесмена Ігоря Гринкевича, зокрема, «Будівельний Альянс Монтажпроект», власником якого є його син Роман Гринкевич, «Трейд Лайнс Рітейл», що до червня 2023 належала його дружині Світлані Гринкевич та доньці Ользі Швед, а також «Будівельна компанія Сітіград». Власником останньої є Владислав Гамоцький, чиє прізвище та по-батькові співпадає з ПІБ Артема Гамоцького, колишнього власника «Монтажпроекту».

Слідство припустило, що за місяць після обшуків Ігор Гринкевич дізнався про відкрите кримінальне провадження та вирішив за хабар домовитись із ДБР, повернути вилучене майно і закрити справу. 23 грудня у месенджер Signal бізнесмен написав заступнику керівника відділу Головного слідчого управління ДБР: «Доброго дня. Я…від спільних друзів. Коли можна набрати?. Під час розмови телефоном Ігор Гринкевич наполіг на зустрічі. При цьому, він не був особисто знайомим зі співробітником ДБР, тому той на зустріч погодився. Того ж дня вони зустрілись на одній із заправок у Києві. Тоді бізнесмен повідомив «про необхідність сприяння… у поверненні вилученого майна». Після зустрічі працівник ДБР написав рапорт про злочин.

За три дні, 25 грудня, бізнесмен знову написав повідомлення з текстом: «Христос Народився. Коли бачимось?» та спробував зателефонувати працівнику ДБР. Той, своєю чергою, відповів, що йому незручно говорити і попросив спілкуватись письмово. Після цього через листування вони узгодили зустріч на 28 грудня. При цьому, Гринкевич написав, що спілкувався «із нашими друзями, готові завтра зустрітись».

Саме під час другої зустрічі бізнесмен запропонував працівнику ДБР 500 тис. доларів США хабаря за повернення майна, вилученого під час обшуків. Ще одна зустріч була запланована на 29 грудня в одному з київських кафе. Тоді Гринкевич сказав, що приніс обіцяні гроші та передав їх співробітнику ДБР, який діяв під контролем правоохоронців. Тоді бізнесмена затримали на місці злочину та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабаря службовій особі).

Печерський райсуд ще 30 грудня взяв Ігоря Гринкевича під варту до 26 лютого з можливістю сплати 429,4 млн грн застави. Після розголосу справи Міністерство оборони повідомило, що має лише один контракт із компаніями, афілійованими із родиною львівського бізнесмена.

Згодом суд арштував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в матеріалі ZAXID.NET Аферист із тендера.