50-річного Ігоря Гринкевича затримали на пропозиції хабара слідчому ДБР

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало активи львівського бізнесмена, фігуранта гучних кримінальних проваджень Ігоря Гринкевича та пов’язаних з ним осіб. У переліку активів – елітна нерухомість, автомобілі преміум-класу та зброя. Інформацію про виявлені активи скерували до ДБР для подальшого арешту та конфіскації.

Працівники управління виявлення та розшуку АРМА зібрали та проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також щодо наявності у їх власності активів. У результаті агентство виявило та розшукало такі українські активи фігурантів:

житлова нерухомість – 17 (зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; одна львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та дві квартири у власності Софії Морозюк)

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)

автомобілі преміум-класу – 9

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн

зброя – 12

майнові права інтелектуальної власності – 3.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, агентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. Тож АРМА ініціювало заходи для отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані скерували до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації. ДБР вже повідомляло про арешт активів, однак не вказувало їх перелік.

За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю й низки інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою з посадовцями Міноборони. Під час воєнного стану вони укладали договори про поставку товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, не маючи намірів щодо їх належного виконання.

Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

«60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці», – додали в АРМА.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн.