Cвітлана Гринкевич звільнилася з Львівської політехніки після скандалів навколо її родини

У четвер, 11 січня, професорка Світлана Гринкевич, дружина підозрюваного в хабарництві бізнесмена Ігоря Гринкевича та співзасновниця благодійного фонду Hope.UA, який фігурує в кримінальних провадження щодо закупівель Міноборони, звільнена з роботи у Львівській політехніці. Вона написала заяву за власним бажанням. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівській політехніці.

Напередодні, 10 січня, студенти оголосили про пікет Львівської політехніки з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Як розповів ZAXID.NET керівник львівського осередку ГО «Українські студенти за свободу», студент Львівської політехніки Роман Мацуєв, акція була запланована на п’ятницю, 12 січня, біля головного корпусу політехніки.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у Львівську політехніку з приводу вимог студентів. Там розповіли, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Вона написала заяву на звільнення «за власним бажанням».

Професорка, докторка економічних наук Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки. «Високий замок» повідомляв, що з 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку «за сімейними обставинами».

За даними YouControl, Світлана Гринкевич є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує її син Роман Гринкевич. Також вона є співвласницею низки фірм родинного бізнесу Гринкевичів.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн.