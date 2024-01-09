Ігор Гринкевич (посередині) разом з керівниками Львівщини під час підписання тристороннього меморандуму

Львівська обласна рада розірвала меморандум з Благодійним фондом Hope.UA, представником якого є підозрюваний у хабарництві львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, родина якого причетна до розкрадань на закупівлях Міноборони. Відповідно до цього документу, фонд мав відреставрувати приміщення комунального закладу облради у Журавному. Про розірвання меморандуму повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, який виконує обов’язки голови ради, і був одним із підписантів. Аналогічно про розірвання меморандуму заявив голова ЛОВА Максим Козицький, який ще напередодні не бачив для цього підстав.

Як розповів Юрій Холод, тристоронній меморандум між Львівською ОВА, благодійним фондом Hope.UA, представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою був підписаний на початку листопада. Відповідно до цього документу, Hope.UA зобовʼязувався відреставрувати одне з приміщень КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу». Там мав бути створений обласний центр соціальної реабілітації постраждалих від війни дітей.

Реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати Hope.UA, який сподівався залучити для цього грант у розмірі 4 млн доларів від донора з Нідерландів.

«Наприкінці грудня 2023 року, відразу після оприлюднення скандальних фактів про Ігора Гринкевича у ЗМІ, ми скерували фонду Hope.UA офіційного листа від Львівської обласної ради з проханням надати нам чіткий календарний план робіт, які фонд планує здійснити на об’єкті. Для відповіді фонд мав у своєму розпорядженні більш ніж достатньо – 14 календарних днів. Інформації ми так і не отримали», – повідомив Юрій Холод 9 січня.

На рішення розірвати меморандум вплинуло і затримання Ігоря Гринкевича працівниками ДБР 29 грудня.

«Зважаючи на всі ці факти, віднині меморандум є розірваним з нашого боку в односторонньому порядку. Правову оцінку діям згаданих осіб надасть суд, проте з боку Львівської обласної ради вважаємо за правильне: не мати нічого спільного», – заявив Юрій Холод.

Максим Козицький у відеозверненні 9 січня також повідомив про розірвання меморандуму з фондом Hope.UA Ігоря Гринкевича та перегляд угод за результатами тендерів з його компаніями. Зазначимо, ще напередодні Максим Козицький опублікував допис про співпрацю з Ігорем Гринкевичем, назвавши його «фонд достатньо великою та відомою благодійною організацією», до якої «поки що ніяких претензій нема».

Також сьогодні фракція «Голос» у Львівській облраді звернулася до голови ЛОВА та в.о. голови Львівської облради з вимогою розірвати меморандум з благодійним фондом Гринкевича та скасувати тендери, які були укладені з його компаніями на обласному рівні. Аналогічне звернення про розірвання меморандуму оприлюднив і депутат від «Слуги народу» Роман Фединяк.