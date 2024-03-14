Роман Гринкевич перебуває у СІЗО з 22 січня

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому, суд зменшив розмір застави з 500 млн грн до 469 млн гривень. Про це 14 березня повідомило «Суспільне» із зали суду.

Роман Гринкевич є одним з п’ятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ. Прокурор Олександр Ливчук просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою, термін якого закінчується 17 березня. За його словами, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати закордон. Адвокати Романа Гринкевича підозру назвали необґрунтованою і просили застосувати більш м’який запобіжний захід. Однак суд вирішив залишити його під вартою, зменшивши заставу на 30 млн грн.

28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Загалом у цій справі є п’ятеро підозрюваних, у тому числі батько Романа – Ігор Гринкевич. Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, яка напередодні оголосила про розрив стосунків із ним на тлі скандалу.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн. Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО, суд визначив для нього розмір застави у 429,4 млн грн. Після затримання батька Роман Гринкевич опублікував допис у соцмережі, де назвав скандал навколо його родини замовним та запевнив, що тікати за кордон не збирається. Однак пізніше, після оголошення у розшук, його затримали в Одесі при спробі втечі за кордон.