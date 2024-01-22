Роман Гринкевич відкидає звинувачення у невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу

Печерський райсуд Києва на своєму засіданні у понеділок, 22 січня, відправив підозрюваного у справі про закупівлі неякісного одягу для Збройних сил України Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі пів мільярда гривень. Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Роман Гринкевич та його адвокат від спілкування з журналістами та коментарів до початку судового засідання відмовились, мотивуючи це тим, що все сказане може бути використане проти нього у суді.

Прокуратура просила про арешт і заставу в розмірі 500 млн грн. Серед ризиків прокурори називали те, що він може переховуватися, знищувати документи та впливати на свідків. Суд повністю задовільнив клопотання.

Сам фігурант резонансної кримінальної справи заявив, що не розуміє змісту висунутих на його адресу звинувачень.

«З приводу якості товарів – насправді дуже смішно, оскільки я просто бачу, що слідчі і прокуратура не в курсі, як приймаються товари Міністерством оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок по цій одиниці, який затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони», – зазначив він.

За його словами в цьому були залучені близько 15 представників як Збройних сил, так і Міністерства оборони та інших профільних структур, а все що передавалося відбувалося по чітко затвердженому зразку.

Також Роман Гринкевич додав, що не планував і не планує залишати територію України, а натомість збирається «відстоювати свою честь і доводити правоту». За його словами, в Одесі він перебував у власних справах. Стверджує, що особисто підозру йому не вручали, а мобільного звʼязку не мав, бо під час обшуків забрали усі його телефони.

Після оголошення рішення суду сторона захисту буде оскаржувати арешт Романа Гринкевича. Адвокат заявив, що обраний запобіжний захід він вважає необґрунтованим. Подати апеляційну скаргу планують вже завтра.

Опісля на Гринкевича вдягли кайданки і вивели з зали суду.

Нагадаємо, що уранці в понеділок, 22 січня, Гринкевича-молодшого затримали в Одесі під час спроби залишити країну. Його батько та ще троє фігурантів уже перебувають під вартою. За оперативною інформацією ДБР, Роман Гринкевич намагався домовитись щодо виїзду з України, аби надалі сховатися від правосуддя в одній із європейських країн.