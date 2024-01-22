Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав ДБР дотримуватися положень закону про державну мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував працівників Державного бюро розслідувань (ДБР), які розмовляли російською мовою під час затримання Романа Гринкевича – підозрюваного у справі про закупівлі одягу для Збройних сил України. Про це Кремінь написав у себе в Facebook.

Мовний омбудсмен закликав ДБР дотримуватися положень закону про державну мову і проводити затримання українською.

«На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде», – заявив Кремінь.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, співробітники ДБР опублікували відео затримання Романа Гринкевича, на якому чути, як працівники ДБР звертаються до підозрюваного російською мовою.

Згодом На YouTube-каналі ДБР з’явилося нове відео затримання з субтитрами українською. Зазначимо, що згідно з законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», до осіб, які зобов’язані володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов’язків належать і правоохоронців.