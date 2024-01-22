Роман Гринкевич є підозрюваним у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ

Оголошеного в розшук Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, затримали в Одесі під час підготовки втечі за кордон. Роман Гринкевич є одним із учасників схеми розкрадань на закупівлях Міноборони, організатором якої є його батько.

«У місті Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Момент затримання Романа Гринкевича в Одесі

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою. Всім учасникам схеми повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 ККУ).

28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. За даними YouControl, зараз Роман Гринкевич є власником двох компаній – ТзОВ «Будівельний альянс Монтажпроект», ТзОВ «Електроагротехніка» – та благодійного фонду HopeUA. Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, яка напередодні оголосила про розрив стосунків із ним на тлі скандалу.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн. Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО, суд визначив для нього розмір застави у 429,4 млн грн. Після затримання батька Роман Гринкевич опублікував допис у соцмережі, де назвав скандал навкого його родини замовним та запевнив, що тікати за кордон не збирається.